Экономика
10:58, 14 ноября 2025Экономика

Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

«Коммерсантъ»: Серьезного снижения цены красной икры не ожидается
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Россиянам посоветовали не ждать существенного снижения цены на красную икру. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова.

По его словам, улов в этом году был большим, но существенно на стоимости деликатеса это не отразится. «Какие-то колебания будут, но несущественные», — констатировал эксперт. Он объяснил, что дело в том, что государство предложило в этом или следующем году выкупить рыбопромысловые участки предприятиям, занимающимся выловом тихоокеанского лосося. А до этого их можно было взять в аренду.

В главном регионе добычи, на Дальнем востоке, сумма выкупа составляет порядка 200 миллиардов рублей. Из-за этого повышается себестоимость добычи, а она заложена в итоговую стоимость продукции.

Цена красной икры традиционно растет перед новогодними праздниками из-за большого спроса. По оценкам «Контур.Маркета», уже сейчас цены на 200-граммовую банку составляют порядка трех тысяч рублей.

