Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

«Коммерсантъ»: Серьезного снижения цены красной икры не ожидается

Россиянам посоветовали не ждать существенного снижения цены на красную икру. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова.

По его словам, улов в этом году был большим, но существенно на стоимости деликатеса это не отразится. «Какие-то колебания будут, но несущественные», — констатировал эксперт. Он объяснил, что дело в том, что государство предложило в этом или следующем году выкупить рыбопромысловые участки предприятиям, занимающимся выловом тихоокеанского лосося. А до этого их можно было взять в аренду.

В главном регионе добычи, на Дальнем востоке, сумма выкупа составляет порядка 200 миллиардов рублей. Из-за этого повышается себестоимость добычи, а она заложена в итоговую стоимость продукции.

Цена красной икры традиционно растет перед новогодними праздниками из-за большого спроса. По оценкам «Контур.Маркета», уже сейчас цены на 200-граммовую банку составляют порядка трех тысяч рублей.