Россияне снова бросились брать ипотеку

М2: Доля покупок жилья с ипотекой выросла до 27 процентов

По итогам октября число сделок с недвижимостью без использования ипотеки сократилось на 10 процентов год к году, при этом доля покупок жилья с ипотекой, напротив, выросла. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитического центра М2.

Согласно оценке экспертов, на фоне снижения ключевой ставки ЦБ доля договоров с ипотекой выросла до 27 процентов против 23 процентов в прошлом году, а их число — на 14 процентов. Количество ипотечных сделок также увеличилось в месячном выражении — на 17 процентов.

Москва по-прежнему занимает первое место по спросу на ипотеку: на нее приходится 11 процентов всех заявок. На второй строчке оказался Татарстан с 7 процентами, на третьей — Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край, на которые приходятся по 5 процентов ипотечных сделок.

Ранее общественно-политическое движение «Иван Чай» предложило Минстрою разрешить россиянам покупать квартиры по частям. Авторы инициативы считают, что такой подход поможет семьям не тревожиться, что деньги обесценятся раньше, чем они успеют накопить на первоначальный взнос по ипотеке.