Россиянка рассказала об оплеухах и криках в детсаду стоимостью 35 тысяч рублей в месяц

Россиянка, пришедшая на работу в частный детский сад в Тюмени, рассказала об оплеухах и криках на детей за непослушание. После ее жалобы в дошкольное учреждение с проверкой нагрянула прокуратура, пишет «Подъем».

По словам россиянки, как только «закрылись двери, заведующая превратилась в другого человека». Она заявила, что там «считается нормальным орать на детей, толкать их, давать оплеухи» и обсуждать родителей при воспитанниках. Питание в заведении она назвала недостаточным, а качество еды сравнила с «баландой для свиней».

При этом россиянка обратила внимание, что стоимость услуг в частном детском саду начинается от 35 тысяч рублей в месяц.

В прокуратуре отреагировали на ситуацию, заявив, что намерены дать оценку действиям сотрудников детсада и предпринимателя, предоставляющего услугу, а при наличии оснований принять меры.

«Пока рано делать выводы. Но если судить по видеоматериалам (надо проверить их достоверность и прочее), конечно, это недопустимо. Наша оценка такая. И мы сегодня с коллегами этим вопросом занимаемся. Но пока родители воспитанников не обращались», — прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам ребенка в российском регионе Андрей Степанов.

Издание отмечает, что в самом детсаду ситуацию никак не комментировали и не объясняли.

Ранее в Башкирии мать обвинила воспитателей частного детского сада в избиении ее трехлетнего сына. Другие родители также пожаловались, что их детей бьют и запугивают.