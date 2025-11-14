Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:35, 14 ноября 2025Бывший СССР

Российская армия вошла в населенный пункт в момент обеда солдат ВСУ

Старый: При заходе ВС России в Новоуспеновское операторы БПЛА ВСУ обедали
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

При заходе Вооруженных сил (ВС) России в Новоуспеновское Запорожской области операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (БПЛА ВСУ) обедали и убежали, оставив терминал Starlink. Об этом сообщил штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Старый, передает ТАСС.

«Мы когда зашли, у них (у украинских солдат, — прим. "Ленты.ру") еще генератор работал, стояла еда, они ели, обедали. Не ждали нас. А как зашли, они быстро побежали, все побросали», — рассказал военнослужащий. Старый добавил, что бежавшие военнослужащие ВСУ оставили упакованные запчасти от тяжелого гексокоптера «Баба-яга».

Кроме того, рассказывает российский военнослужащий, украинские солдаты оставили и терминал Starlink.

11 ноября Минобороны проинформировало о переходе под российский контроль Новоуспеновского. Бои там ведут соединения группировки войск «Восток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    На Западе назвали преимущество поражения Украины

    МАГАТЭ захотело срочно прояснить состояние ядерных объектов Ирана

    На Александра Серова подали в суд из-за детей

    В Москве появился новый вид городского транспорта

    В МИД оценили самостоятельные договоренности с Украиной

    Российский серийный убийца попросился на свободу

    Россиянам развеяли миф о кофе

    Набиуллина рассказала о восстановлении экономики России

    Маддалена рассказал о дискомфорте во время дуэли взглядов с Махачевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости