Российская армия вошла в населенный пункт в момент обеда солдат ВСУ

Старый: При заходе ВС России в Новоуспеновское операторы БПЛА ВСУ обедали

При заходе Вооруженных сил (ВС) России в Новоуспеновское Запорожской области операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (БПЛА ВСУ) обедали и убежали, оставив терминал Starlink. Об этом сообщил штурмовик 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Старый, передает ТАСС.

«Мы когда зашли, у них (у украинских солдат, — прим. "Ленты.ру") еще генератор работал, стояла еда, они ели, обедали. Не ждали нас. А как зашли, они быстро побежали, все побросали», — рассказал военнослужащий. Старый добавил, что бежавшие военнослужащие ВСУ оставили упакованные запчасти от тяжелого гексокоптера «Баба-яга».

Кроме того, рассказывает российский военнослужащий, украинские солдаты оставили и терминал Starlink.

11 ноября Минобороны проинформировало о переходе под российский контроль Новоуспеновского. Бои там ведут соединения группировки войск «Восток».