Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:58, 14 ноября 2025Россия

Российские бойцы под прикрытием тумана прорвались в Новопавловку

ВС РФ воспользовались погодными условиями и прорвались в Новопавловку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Российские военные под прикрытием тумана прорвались в днепропетровскую Новопавловку. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Российские войска воспользовались погодными условиями и на бронетехнике залетели в восточную часть ключевого населенного пункта Новопавловка в ходе механизированной атаки. Враг ведет обстрелы, пытаясь остановить продвижение ВС РФ», — сказано в сообщении.

Как признали украинские аналитики, ВС РФ за последнее время имели немалые успехи чуть южнее — в районе Дачного.

Ранее российский военный заявил, что Вооруженные силы Украины при обороне Новопавловки в Донецкой народной республике столкнулись с проблемой — они не понимали реальную обстановку в населенном пункте. Отмечалось, что у ВСУ была возможность эвакуировать тела сослуживцев, но делать это они не спешили.

В конце сентября шесть тысяч бойцов Вооруженных сил Украины попали в полукотел в Новопавловке Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Попавшая в здание посольства Азербайджана в Киеве ракета оказалась украинской

    В Греции Зеленского назвали палачом

    Собака подстрелила хозяина из ружья

    США в ООН впервые выступили против антироссийской поправки

    Сломавшая позвоночник российская сноубордистка объяснила возвращение из Испании

    Фицо жестко высказался о многомиллиардном плане ЕС для Украины

    Москвичам рассказали о высоте снежного покрова к утру 15 ноября

    Появились кадры поражения танков ВСУ в Предтечино и Ступочках

    В Раде назвали Зеленского клоуном

    В разведке Украины предрекли усиление ударов ВС России из-за «огромного количества» бомб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости