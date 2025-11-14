Российские бойцы под прикрытием тумана прорвались в Новопавловку

Российские военные под прикрытием тумана прорвались в днепропетровскую Новопавловку. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Российские войска воспользовались погодными условиями и на бронетехнике залетели в восточную часть ключевого населенного пункта Новопавловка в ходе механизированной атаки. Враг ведет обстрелы, пытаясь остановить продвижение ВС РФ», — сказано в сообщении.

Как признали украинские аналитики, ВС РФ за последнее время имели немалые успехи чуть южнее — в районе Дачного.

Ранее российский военный заявил, что Вооруженные силы Украины при обороне Новопавловки в Донецкой народной республике столкнулись с проблемой — они не понимали реальную обстановку в населенном пункте. Отмечалось, что у ВСУ была возможность эвакуировать тела сослуживцев, но делать это они не спешили.

В конце сентября шесть тысяч бойцов Вооруженных сил Украины попали в полукотел в Новопавловке Днепропетровской области.