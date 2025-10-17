ВСУ не успели заминировать Новопавловку, так как не знали реальной обстановки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обороне Новопавловки в Донецкой народной республике столкнулись с проблемой — они не понимали реальную обстановку в населенном пункте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского бойца группировки «Центр».

«Здесь они не успели [заминировать] потому, что они долгое время не подозревали, что мы там есть», — поделился военнослужащий.

Он также отметил, что у ВСУ была возможность эвакуировать тела погибших, но делать это они не спешили. В итоге, когда российские войска начали зачистку населенного пункта, тела так и остались в селе.

Минобороны отчиталось о взятии под контроль Новопавловки 15 октября.