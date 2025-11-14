Российские военные высмеяли Буданова за десант спецназа ГУР

Российские военные поблагодарили Буданова за трофеи на месте гибели спецназа ГУР

Российские военные из группировки «Отважные» высмеяли начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за неудачный десант украинского спецназа. Кадры выложены в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На снятом с разведывательного дрона видео видно, что на стене одного из разрушенных строений появилась надпись «Буданов, спасибо за трофеи!». Поясняется, что видео было сделано на месте высадки украинских спецназовцев у Красноармейска.

1 ноября Министерство обороны России сообщило, что в районе Красноармейска с американского вертолета UH-60 Black Hawk высадилось 11 элитных бойцов противника. Они практически сразу же попали под удар российских войск и были ликвидированы. Украинские OSINT-аналитики также подтвердили уничтожение спецназа ГУР.