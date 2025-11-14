Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:30, 14 ноября 2025Бывший СССР

Российские военные высмеяли Буданова за десант спецназа ГУР

Российские военные поблагодарили Буданова за трофеи на месте гибели спецназа ГУР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Российские военные из группировки «Отважные» высмеяли начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за неудачный десант украинского спецназа. Кадры выложены в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На снятом с разведывательного дрона видео видно, что на стене одного из разрушенных строений появилась надпись «Буданов, спасибо за трофеи!». Поясняется, что видео было сделано на месте высадки украинских спецназовцев у Красноармейска.

1 ноября Министерство обороны России сообщило, что в районе Красноармейска с американского вертолета UH-60 Black Hawk высадилось 11 элитных бойцов противника. Они практически сразу же попали под удар российских войск и были ликвидированы. Украинские OSINT-аналитики также подтвердили уничтожение спецназа ГУР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский дрон врезался в многоэтажку в российском городе

    Мужчина в одних трусах отбился от проникшей в его дом вооруженной незнакомки

    В Новороссийске из-за атаки дронов повреждена нефтебаза

    В Северной Корее назвали необходимым один вид оружия

    В США опровергли распространяемое в Европе утверждение об Украине

    Россиян предупредили о рисках утраты мобильного номера

    Российские военные высмеяли Буданова за десант спецназа ГУР

    США объявили о начале операции против наркокартелей

    Порномодель решила стать политиком и принести пользу своей стране

    Отец устроившего в ТЦ «Авиапарк» пожар подростка оценил поступок сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости