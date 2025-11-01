«Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

Окруженные в Красноармейске солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен

Спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высадился с вертолета UH-60 Black Hawk в одном километре к северо-западу от окраины Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).

Высадка украинских спецназовцев попала на видео. На распространившихся в сети кадрах видно, как около 10 военных выбегают из вертолета и стремительно передвигаются по полю. Вертолет при этом покидает местность.

Министерство обороны России сообщило, что всего в районе Красноармейска высадилось 11 человек. Все они были уничтожены. Украинские OSINT-аналитики также подтвердили уничтожение спецназа ГУР у Красноармейска.

Позже стало известно, что окруженные в Красноармейске бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен.

Названы возможные цели заброски спецназа ГУР в Красноармейск

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский считает, что высадившиеся с вертолета неподалеку от Красноармейска украинские спецназовцы должны были деблокировать подразделения ВСУ в ряде районов окруженного города. Майор ВСУ Андрей Ткачук также заявил, что провалившаяся операция по высадке спецназа ГУР планировалась для прикрытия выхода украинских военных из Красноармейска. «Личный состав прежде всего», — указал он.

Однако Telegram-канал «Военная хроника» обратил внимание, что по позициям ВСУ в Красноармейске ведется непрерывный огонь, в связи с чем авторы задались вопросом: кого именно ГУР собиралось эвакуировать и куда спецназовцы должны были идти под таким обстрелом.

В таких условиях высадка выглядела как памятник идиотизму. (...) Киев просто отправил своих лучших бойцов в мясорубку ради картинки «Военная хроника» Telegram-канал

Военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что спецназ ГУР должен был скрыть следы НАТО в Красноармейске. Для этого им выделили вертолеты для прохождения на малых высотах.

Цель этой операции — попытаться эвакуировать натовских военных либо высокопоставленных украинских. Я склонен думать, что скорее всего это были офицеры НАТО, потому что украинцы не так сильно своими дорожат, как дорожат натовцами Юрий Кнутов военный эксперт

Кнутов пояснил, что если в Красноармейске погибнут военные НАТО, это приведет к дипломатическому скандалу, а также даст России несколько козырей. Военный корреспондент Александр Коц при этом отметил, что украинские спецслужбы получают американские вертолеты UH-60 Black Hawk, официально не сообщая об этом.

Высадку спецназа ГУР у Красноармейска сравнили с операцией ВСУ в российском приграничье

Киев мог высадить спецназ ГУР на окраине Красноармейска ради медийного эффекта. Такое мнение высказали авторы ряда российских Telegram-каналов. Так, «Военный Осведомитель» отметил, что эта операция очень сильно напоминает «мартовский рейд» ВСУ в село Козинка Белгородской области», совершенный в 2024 году. Автор Telegram-канала напомнил, что тогда украинский спецназ также высадился с «Черных ястребов» на окраине населенного пункта, а затем проник в село. «В обеих ситуациях противник продемонстрировал способность применять ограниченный вертолетный десант посадочным способом для быстрой заброски своей пехоты прямо на передний край», — говорится в сообщении.

Фото: Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

Аналогичное мнение выразил военкор Александр Симонов, также сравнив ситуацию с отправкой ГУР украинских бойцов для установки флага Украины в Козинке, чтобы изобразить «присутствие» ВСУ в населенном пункте. Он напомнил, что операция потерпела неудачу, а многие бойцы попали в плен.

Эта контора уже давно славится отправкой своих людей на убой ради красивой картинки и какого-то политического эффекта Александр Симонов военный корреспондент

Вместе с тем, пишет «Военный Осведомитель», ситуация в Красноармейске отличается от Козинки. В частности, сейчас это направление является приоритетным участком для Вооруженных сил России, там действуют одни из лучших расчетов FPV-дронов, а самих беспилотников в небе гораздо больше, чем было в начале 2024 года.

«Это привело к тому, что первоначально успешно высаженный десант ГУР уже через пару минут столкнулся с регулярными налетами дронов с тепловизором, которые нанесли противнику серьезные потери, не дав им отойти от точки высадки даже на 500 метров, а сами вертолеты попали в кадр одного из дронов-ждунов», — говорится в сообщении.

В России оценили высадку 11 спецназовцев ГУР под Красноармейском

Автор Telegram-канала Fighterbomber высмеял «надежный как часы» план ВСУ с высадкой под Красноармейском. Он с иронией отметил, что 11 украинских спецназовцев «высаженных в поле с настоящего американского вертолета, прям как в крутейших блокбастерах» должны были как минимум «деблокировать Красноармейск, и как план максимум отжать Крым». Однако, по его словам, из реальных вариантов у десантников было только не выжить.

Военный аналитик Игорь Коротченко при этом отметил, что уничтожение спецназа ГУР после высадки показывает осведомленность Минобороны России. Военный корреспондент Александ Коц, в свою очередь, заявил, что Киев признал окружение Красноармейска ценой спецназа ГУР. «Ну, а как иначе рассматривать эту отчаянную попытку закинуть элитный спецназ в город на вертолетах?» — указал он, добавив, что попытка прорыва в город по воздуху получилась «так себе».

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что после провала украинского спецназа в Красноармейске могут снять с должностей некоторых командующих ВСУ.

Это уже не первый подобный случай. Теперь, может, кого-то снимут, кого-то поставят Василий Дандыкин военный эксперт

По его словам, потеря Красноармейска станет крайне болезненным ударом для ВСУ, так как речь идет об одном из главных укрепленных районов агломерации.

В ВСУ заговорили о потере Красноармейска

Майор ВСУ Ткачук, комментируя провалившуюся операцию ГУР с высадкой спецназа, призвал не строить иллюзий насчет Красноармейска. «То, что происходит, это не какие-то действия, которые изменят статус-кво. Давайте без иллюзий и не будем перегревать общество. Мы теряем город», — написал он.

Украинское издание Hromadske со ссылкой на слова находящихся в городе военнослужащих также заявило, что Красноармейск уже фактически потерян ВСУ.

«Покровск с Мирноградом уже ******** (потеряны — прим. «Ленты.ру»), если коротко», — сказал журналистам оператор дронов ВСУ. Уточняется, что российские военные контролируют 60 процентов территории города, а находящиеся на передовых позициях военные оказались в окружении.

Один из высокопоставленных украинских офицеров также заявил, территории, которые отмечены серой зоной на карте аналитического проекта DeepState, фактически контролируются российскими войсками.