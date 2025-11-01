В России прокомментировали уничтожение спецназа ГУР в Красноармейске

Аналитик Коротченко: Уничтожение спецназа ГУР показывает осведомленность МО

Уничтожение спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины в Красноармейске (украинское название — Покровск) показывает осведомленность Минобороны России. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко, чьи слова приводит ТАСС.

«Это направление сегодня — одно из главнейших. Был вскрыт замысел военной разведки Украины и пресечен, уничтожен отряд подразделения спецназа, отправленный на выполнение задач по разблокировке и эвакуации», — пояснил Коротченко.

По его словам, это боестолкновение является продолжением операции российских войск для того, чтобы завершить окружение и уничтожение попавших в котел формирований Вооруженных сил Украины.

1 ноября Минобороны России сообщило о высадке с вертолета 11 спецназовцев ГУР в километре от Красноармейска. По данным оборонного ведомства, вся группа была уничтожена российскими военнослужащими.