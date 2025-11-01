Бывший СССР
В ВСУ описали ситуацию в Красноармейске одним матерным словом

Hromadske: Российские войска контролируют 60 % Красноармейска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российские войска контролируют 60 процентов территории Красноармейска (украинское название — Покровск), а ситуация в городе для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне плохая. Об этом сообщает украинское издание Hromadske со ссылкой на слова находящихся в городе военнослужащих.

«Покровск с Мирноградом уже ******** (потеряны — прим. «Ленты.ру»), если коротко», — сказал журналистам оператор дронов ВСУ.

Он также подтвердил, что находящиеся на передовых позициях военные уже оказались в окружении, а шанс покинуть его оценил как малый. Военный подчеркнул, что в городе помимо российских диверсионно-разведывательных групп в большом количестве присутствуют беспилотники, а на улицах лежат тела бойцов ВСУ, оставленные украинскими войсками.

Как заявил один из высокопоставленных украинских офицеров, территории, которые отмечены серой зоной на карте аналитического проекта DeepState, фактически контролируются российскими войсками. Он отметил, что бойцы Вооруженных сил России также проникли в прилегающие Димитров (украинское название — Мирноград) и Роднинское.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил о панике среди бойцов ВСУ в Красноармейске. Уточнялось, что украинские военные жалуются на постоянные обстрелы со стороны армии России, а беспилотники бьют по позициям ВСУ каждые несколько минут.

