В ВСУ объяснили отправку спецназа ГУР в Красноармейск

Офицер ВСУ Ткачук: Спецназ ГУР в Красноармейске прикрывал отступление
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Провалившаяся операция по высадке спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины в Красноармейске (украинское название — Покровск) была проведена для прикрытия выхода военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города. Об этом в своем Telegram-канале рассказал майор ВСУ Андрей Ткачук.

«То, что происходит, это не какие-то действия, которые изменят статус-кво. Давайте без иллюзий и не будем перегревать общество. Мы теряем город», — написал он.

По его словам, ГУР высадились в Красноармейске прежде всего для того, чтобы украинские подразделения могли покинуть город. «Личный состав прежде всего», — заключил Ткачук.

Ранее высадка десанта ГУР Украины под Красноармейском попала на видео. На кадрах видно, как около 10 военных выбегают из вертолета и рассредотачиваются по полю. Как уточнило Минобороны России, в операции участвовали 11 спецназовцев ГУР. Все они были уничтожены.

