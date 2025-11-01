Высадка десанта ГУР Украины в Красноармейске попала на видео

Дрон снял высадку десанта ГУР Украины c вертолета в Красноармейске

Спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высадился с вертолета UH-60 Black Hawk в Красноармейске (украинское название — Покровск). Соответствующие кадры выложило издание «Русское оружие».

На кадрах видно, как около 10 военных выбегают из вертолета и стремительно передвигаются по полю. Параллельно вертолет покидает местность. Судя по координатам, высадка состоялась недалеко от въездной стелы в западной части города.

Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был замечен на пути в окруженный российскими войсками Красноармейск. Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук отметил, что такое решение Буданова якобы может быть предвестником «особых мер».

Минобороны России сообщило, что около Красноармейска высадился спецназ ГУР. Все 11 человек были уничтожены.