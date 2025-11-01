Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:37, 1 ноября 2025Бывший СССР

Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

Коц: Спецслужбы Украины получают американские вертолеты, не сообщая об этом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Al Drago / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что спецслужбы Украины получают американские вертолеты UH-60 Black Hawk, официально не сообщая об этом. Подробности об использованной спецназом Главного управления разведки Украины (ГУР) в Красноармейске (украинское название — Покровск) боевой машине он объяснил в своем Telegram-канале.

«На кадрах видео высадки украинских «спецов» в Красноармейске отчетливо видно, что ГУРовцев на точку забросил вертолет UH-60 Black Hawk. Официально о поставках этих машин Киеву никогда не сообщалось, но известно, что спецслужбы ... [Украины] давно используют несколько бортов», — пишет военкор.

Так, рассказывает Коц, один из вертолетов был сбит в Сумской области в марте 2024 года.

Накануне в Минобороны России сообщили, что около Красноармейска высадился спецназ ГУР. Все 11 человек были уничтожены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Военный кошмар для России и Китая». В США разрабатывают новейший сверхзвуковой самолет. На что он способен?

    Появились подробности об отравившихся в Дагестане детях

    В России вспомнили предсказание Жириновского об опасностях для страны

    Гоблин заступился за празднующих Хеллоуин россиян

    Россиян предупредили о запретах в квартирах

    Таинственные «нейроны» нашли на озере в России

    Врач назвала причину изменения цвета слизи при насморке

    Следование приметам привело россиянина в автозак

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    Махачев оценил перспективы чемпиона ОИ по борьбе Сидакова в ММА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости