В России раскрыли цель спецназа ГУР в Красноармейске

Военный эксперт Кнутов: ГУР должно было скрыть следы НАТО в Красноармейске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины должен был скрыть следы НАТО в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его словам, это была спецгруппа, которой выделили вертолеты для прохождения на малых высотах.

«Цель этой операции — попытаться эвакуировать натовских военных либо высокопоставленных украинских. Я склонен думать, что скорее всего это были офицеры НАТО, потому что украинцы не так сильно своими дорожат, как дорожат натовцами», — сказал он.

Эксперт считает, что гибель натовских военных в Красноармейске приведет к дипломатическому скандалу, а также даст России несколько козырей.

1 ноября Минобороны России сообщило о высадке с вертолета 11 спецназовцев ГУР в километре от Красноармейска. По данным оборонного ведомства, вся группа была уничтожена российскими военнослужащими.

