Военный назвал последствия провала украинского спецназа в Красноармейске

Военный Дандыкин допустил перестановки в ВСУ после провала в Красноармейске

После провала украинского спецназа в Красноармейске могут снять с должностей некоторых командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ), допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также не исключил увольнение главкома ВСУ Александра Сырского.

«У спецназа ВСУ не получилось пробиться в Красноармейск, потому что мы готовы отражать все возможные атаки, — сказал Дандыкин. — Это уже не первый подобный случай. Теперь, может, кого-то снимут, кого-то поставят. Я так понимаю, что и сам Сырский уже готов к тому, что его снимут. Возможно, это произойдет позже, после полного провала направления».

Потеря самого Красноармейска, по его словам, станет крайне болезненным ударом для ВСУ, поскольку речь идет об одном из главных укрепленных районов агломерации.

«Там крепости, все серьезно. Дальше встанет вопрос о движении на Павлоград в Днепропетровской области. А это главная логистическая база, которая идет на Донбасс», — добавил Дандыкин.

Ранее Минобороны РФ подтвердило высадку и уничтожение утром 1 ноября. По их данным, десантирование группы Сил специальных операций ГУР происходило в километре к северо-западу от окраины Красноармейска. «Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», — добавили в МО РФ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский также сообщал ранее об уничтожении части бойцов из группы украинского спецназа «практически сразу после десантирования».