Россия
13:58, 1 ноября 2025Россия

В России высмеяли «надежный как часы» план ВСУ с высадкой 11 человек под Покровском

Telegram-канал Fighterbomber высмеял попытку ВСУ десантироваться под Покровском
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Military source / Reuters

В России высмеяли «надежный как часы» план ВСУ с высадкой под Красноармейском (украинское название — Покровск). Сообщение Минобороны прокомментировал автор Telegram-канала Fighterbomber.

1 ноября Минобороны России подтвердило появившиеся перед этим неофициальные сообщения о попытке ВСУ высадить десант — 11 бойцов — в районе Покровска.

Автор канала саркастически отнесся к плану высадить украинских пехотинцев «в поле (...), прям как в крутейших блокбастерах». Он отметил, что из реальных вариантов у десантников было только не выжить. Это они и выбрали, резюмировал Fighterbomber.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» подсчитал число попавших в окружение в Покровске украинских бойцов. По его данным, речь идет о 1,5 тысячи человек.

    Все новости