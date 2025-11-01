Бывший СССР
Число окруженных в Красноармейске бойцов ВСУ раскрыли

В России сообщили об окружении 1,5 тысячи солдат ВСУ в Красноармейске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) в окружение попали 1,5 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Более 1,5 тысячи солдат ВСУ находятся в Покровске в оперативном окружении», — рассказал собеседник канала. Он подчеркнул, что единственная трасса снабжения украинской группировки в Красноармейске находится под обстрелом российских войск.

Как отметили авторы сообщения, в настоящий момент бои разворачиваются в западной части города. По их словам, российские штурмовики разделяют территорию на сектора и локализуют очаги сопротивления.

Ранее российские войска уничтожили под Красноармейском группу десанта Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Соответствующую информацию также подтвердили украинские OSINT-аналитики.

