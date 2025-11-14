Силовые структуры
12:38, 14 ноября 2025

Российский офицер получил семь лет за помощь с физподготовкой

В Курске офицера приговорили в семи годам колонии за взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Курске офицера приговорили в семи годам колонии за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системе региона.

Он признан виновным по статьям 290 («Получение взятки»), 291.2 («Мелкое взяточничество») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, начальник физической подготовки в одной из воинских частей Белгородской области несколько лет получал взятки от военнослужащих для дополнительных надбавок за особые достижения и выставлении результатов по физической подготовке, которые соответствуют высшему квалификационному уровню.

Суд признал его виновным и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также взыскал в пользу Минобороны более 598 тысяч рублей и конфисковал у осужденного 175 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что раскрыта причина задержаний руководителей ФСИН в российском регионе.

