17:23, 14 ноября 2025Наука и техника

«Ростех» представит «Вербу» в Дубае

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

«Ростех» представит переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае. Об этом сообщила госкорпорация.

Отмечается, что ПЗРК ближнего действия может поражать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Комплекс сохраняет эффективность в условиях сильных оптических помех.

В сообщении добавили, что расчет «Вербы» может использовать опорно-пусковую установку (ОПУ) «Джигит», которая позволяет запускать две ракеты ПЗРК «Игла» или «Верба». ОПУ можно установить в кузове автомобиля или применять стационарно.

ПЗРК «Верба» оснащен головкой самонаведения с повышенной чувствительностью. Она работает в нескольких диапазонах, собирая максимум информации о цели. Дальность поражения целей составляет 6 тысяч метров, а высота — до 3,5 тысячи метров.

В июне в «Ростехе» сообщили, что ОПУ «Джигит» повышает скорострельность и вероятность поражения целей. Установка совместима с ночным прицелом, который обеспечивает круглосуточное применение.

