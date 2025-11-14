Россия
20:44, 14 ноября 2025Россия

Шесть человек стали жертвами столкновения грузовика с автобусом на российской трассе

В Пермском крае автобус столкнулся с грузовиком, шесть человек не выжили
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Шесть человек стали жертвами аварии в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Случившееся уже подтвердили в региональном управлении МВД России. Там сообщили, что ДТП произошло в 20:35 по местному времени. При этом, по сведениям пресс-службы, речь идет о микроавтобусе «Соболь». По предварительным данным, на встречную полосу выехал именно он, столкнувшись с большегрузом. Точных сведений о жертвах аварии в пресс-службе не привели, лишь указав на их вероятное наличие.

По информации ТАСС, также пострадали 15 человек. Данных об их состоянии нет. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

В свою очередь, в Следственном комитете России указали, что среди тех, кому спастись не удалось, есть ребенок.

Ранее пять человек стали жертвами ДТП в Туве, где столкнулись два автомобиля Toyota. Авария произошла из-за того, что одна из машин вылетела на полосу встречного движения.

