17:12, 14 ноября 2025

Шквальный огонь российских военных по огромным дронам ВСУ попал на видео «от первого лица»

Военкор Поддубный показал видео боя ВС России с огромными дронами ВСУ PD-2
Марк Леонов
Марк Леонов

Шквальный огонь российских военных по огромным дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) PD-2 попал на видео «от первого лица». Кадры боя показал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

На записи видно, как трассирующие пули летят в дроны, которые в ночном небе удается увидеть лишь благодаря тепловизору.

Как рассказал журналист, на кадры попала работа третьей мотострелковой дивизии. Для отражения атаки бойцы Вооруженных сил России (ВС) использовали пулеметы, переносные зенитные ракетные комплексы и беспилотники-истребители. Поддубный уточнил, что ВСУ запускали в сторону России дроны дальнего действия R-15 и PD-2.

Длина дрона PD-2 составляет около трех метров, размах крыльев — пять метров.

В ночь на 14 ноября ВСУ атаковали Краснодарский край. Опасность удара беспилотников была объявлена в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. Под удар попало судно в порту Новороссийска, на нем пострадали три человека.

