Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:00, 14 ноября 2025Из жизни

Сотрудница завода стала жертвой хлебопекарного оборудования

В Греции сотрудница завода застряла в хлебопекарном оборудовании и умерла
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Несчастный случай произошел в греческом городе Лариса на одном из местных хлебобулочных заводов. Об этом сообщает греческое новостное агентство Ekathimerini.

49-летняя сотрудница завода во время ночной смены застряла в хлебопекарном оборудовании и получила смертельные травмы. Несмотря на быструю реакцию коллег, которые бросились на помощь и вызвали экстренные службы, женщина не выжила. Ее сердце остановилось еще до прибытия парамедиков.

Полиция и трудовая инспекция начали расследование для установления точных обстоятельств инцидента. Имеющиеся данные указывают на нарушение жертвой техники безопасности при работе с механизмами. Однако точные причины происшествия пока остаются невыясненными.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Ранее сообщалось, что в Канаде сотрудница магазина Walmart нашла работающую с ней дочь в печи без признаков жизни. Пекарню на время закрыли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злейший враг ВСУ». Какое российское секретное подразделение переломило ход спецоперации?

    На Западе назвали организатора коррупционного скандала на Украине

    В США у украинских B1 Centauro нашли преимущество над российскими танками

    Певицу Лили Аллен заметили в «голом» платье

    Непрерывная серия взрывов в Киеве попала на видео

    Сотрудница завода стала жертвой хлебопекарного оборудования

    Парень съел один овощ и провел ночь на полу в туалете

    В США предсказали последствия убийства Зеленского

    Названо условие выдачи Зеленского США

    Тревел-блогерша раскрыла беспокоящую горничных особенность российских туристов в отелях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости