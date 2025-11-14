Сотрудница завода стала жертвой хлебопекарного оборудования

В Греции сотрудница завода застряла в хлебопекарном оборудовании и умерла

Несчастный случай произошел в греческом городе Лариса на одном из местных хлебобулочных заводов. Об этом сообщает греческое новостное агентство Ekathimerini.

49-летняя сотрудница завода во время ночной смены застряла в хлебопекарном оборудовании и получила смертельные травмы. Несмотря на быструю реакцию коллег, которые бросились на помощь и вызвали экстренные службы, женщина не выжила. Ее сердце остановилось еще до прибытия парамедиков.

Полиция и трудовая инспекция начали расследование для установления точных обстоятельств инцидента. Имеющиеся данные указывают на нарушение жертвой техники безопасности при работе с механизмами. Однако точные причины происшествия пока остаются невыясненными.

