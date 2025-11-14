Силовые структуры
15:31, 14 ноября 2025Силовые структуры

Авторам уроков непокорным россиянам вынесли приговор

В Красноярске осудили спортиков, охотившихся на провинившихся закладчиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Красноярске суд приговорил шестерых членов наркоорганизации на сроки от шести до 15 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что наркосеть была создана в 2020 году, для порядка и безопасности в ней организовали собственную службу безопасности из шести молодых людей от 19 до 24 лет, так называемых спортиков.

Они избивали провинившихся закладчиков, угрожали им, а также поджигали их имущество и имущество их знакомых. Среди потерпевших оказались жители города от 18 до 60 лет. Свои действия спортики снимали на видео и рассылали по чатам как уроки непокорным.

Одного из потерпевших молодые люди поставили на колени и стали бить по телу металлической палкой, требуя извиниться перед наркошопом. Также фигуранты заставляли закладчиков возвращаться к работе, несмотря на желание тех выйти из криминального бизнеса.

Ранее сообщалось, что завербованная Украиной женщина готовила расправу над госдеятелем России за метадон.

