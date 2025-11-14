Силовые структуры
ФСБ раскрыла награду для готовивших покушение на высшего госдеятеля России

ФСБ: Завербованная Украиной женщина готовила убийство госдеятеля РФ за метадон
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Украинские спецслужбы пообещали метадон женщине, которая была задержана за подготовку покушения на высшего госдеятеля РФ. Это следует из видео, которое Центр общественных связей ФСБ России предоставил «Ленте.ру».

В ролике она пояснила, что познакомилась в одном из мессенджеров с мужчиной по имени Руслан. За наркотики она пообещала поехать в Москву и вместе с мужем «делать его дела».

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц России в пятницу, 14 ноября. Согласно плану, взрыв должен был произойти во время посещения жертвой могилы родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

Для теракта кураторы привлекли супругов-наркозависимых и нелегального мигранта из Средней Азии.

