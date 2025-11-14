ФСБ раскрыла награду для готовивших покушение на высшего госдеятеля России

ФСБ: Завербованная Украиной женщина готовила убийство госдеятеля РФ за метадон

Украинские спецслужбы пообещали метадон женщине, которая была задержана за подготовку покушения на высшего госдеятеля РФ. Это следует из видео, которое Центр общественных связей ФСБ России предоставил «Ленте.ру».

В ролике она пояснила, что познакомилась в одном из мессенджеров с мужчиной по имени Руслан. За наркотики она пообещала поехать в Москву и вместе с мужем «делать его дела».

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против одного из высших должностных лиц России в пятницу, 14 ноября. Согласно плану, взрыв должен был произойти во время посещения жертвой могилы родственников на Троекуровском кладбище в Москве.

Для теракта кураторы привлекли супругов-наркозависимых и нелегального мигранта из Средней Азии.

