Раскрыты детали подготовки теракта на кладбище в Москве

ФСБ: Для покушения на госдеятеля РФ хотели использовать спрятанную в вазе камеру

Теракт против одного из высших должностных лиц России планировали совершить при помощи видеокамеры, закамуфлированной под вазу с цветами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Камеру на Троекуровском кладбище в Москве установили семья наркозависимых и нелегальный мигрант из Средней Азии. Их троих уже задержали – в телефонах злоумышленников оказалась переписка с куратором из украинских спецслужб.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в пятницу, 14 ноября. Согласно плану, взрыв должен был произойти во время посещения жертвой могилы родственников.

Задержание троих злоумышленников попало на видео.

