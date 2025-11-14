Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:42, 14 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты детали подготовки теракта на кладбище в Москве

ФСБ: Для покушения на госдеятеля РФ хотели использовать спрятанную в вазе камеру
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Теракт против одного из высших должностных лиц России планировали совершить при помощи видеокамеры, закамуфлированной под вазу с цветами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Камеру на Троекуровском кладбище в Москве установили семья наркозависимых и нелегальный мигрант из Средней Азии. Их троих уже задержали – в телефонах злоумышленников оказалась переписка с куратором из украинских спецслужб.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в пятницу, 14 ноября. Согласно плану, взрыв должен был произойти во время посещения жертвой могилы родственников.

Задержание троих злоумышленников попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    В МИД оценили самостоятельные договоренности с Украиной

    Российский серийный убийца попросился на свободу

    Россиянам развеяли миф о кофе

    Набиуллина рассказала о восстановлении экономики России

    Маддалена рассказал о дискомфорте во время дуэли взглядов с Махачевым

    Ряд руководителей ФСИН задержали в российском регионе

    В Евросоюзе назвали сроки отмены визовых ограничений для россиян

    Военкор рассказал о появлении в зоне СВО нового российского дрона

    Мужчина расправился с партнершей и спрятал ее тело в холодильнике для кимчи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости