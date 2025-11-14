Силовые структуры
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в покушении на одного из высших госдеятелей РФ

Марина Совина
Центр общественных связей ФСБ РФ распространил видео с моментом задержания подозреваемых в покушении на одного из высших должностных лиц страны. Кадры поступили в распоряжение «Ленты.ру».

На ролике видно, как оперативники появляются по адресам проживания злоумышленников, непосредственно их задержание, также демонстрируется процесс допроса, а также найденные улики. Все лица скрыты в интересах следствия.

Ранее 14 ноября сообщалось, что ФСБ предотвратила террористический акт, готовившийся украинскими спецслужбами в отношении одного из высших должностных лиц России. Покушение должно было состояться во время посещения жертвой могилы родственников на Троекуровском кладбище в Москве. Куратор из сопредельного государства вышел на связь с двумя наркозависимыми гражданами РФ и нелегальным мигрантом из Средней Азии и поручил им установить на месте захоронения камеру видеонаблюдения, закамуфлированную под вазу с цветами.

