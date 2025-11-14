Путешествия
Студентка раскрыла истинное отношение финнов к российским эмигрантам

Студентка рассказала о хорошем отношении финнов к россиянам из-за их трудолюбия
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Побывавшая в Финляндии жительница России раскрыла истинное отношение местных жителей к своим соотечественникам. Мнением девушка поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Россиянка Екатерина рассказала, что семь лет прожила в Финляндии во время учебы в местном университете. За все время она не встретила ни одного неодобрительного взгляда или слова в свой адрес. Девушка отметила, что финны ценят честность, открытость, позитивное настроение и хорошо относятся к россиянам из-за их трудолюбия.

«Русские не любят сидеть на пособиях, что отличает нас от других эмигрантов. В любом случае, если человек ведет себя адекватно, то и к нему отношение такое же», — подчеркнула студентка.

Ранее стало известно, что турбизнес на востоке Финляндии оказался под угрозой исчезновения из-за полного закрытия границы с Россией. По мнению экспертов и общественных активистов, отсутствие российских туристов пагубно сказывается на экономике страны.

