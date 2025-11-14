Силовые структуры
Таксист-отравитель получил наказание за изнасилование россиянки

В Электростали к 15 годам колонии приговорили отравившего россиянку таксиста
Кадр: Telegram-канал «СК Подмосковья»

В Московской области таксиста из Электростали приговорили к 15 годам колонии за расправу над россиянкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, мужчина предложил женщине подвезти ее, в пути он угостил ее напитком, в который подмешал наркотики. Когда женщина почувствовала себя плохо, он остановил машину и изнасиловал попутчицу. Однако не рассчитал с дозой наркотика — женщина скончалась. Желая скрыть следы преступления, он спрятал тело в лесу, но через три дня его обнаружили прохожие.

Ранее в Челябинске суд на два месяца арестовал обвиняемого в расправе над 24-летней пассажиркой таксиста.

