Топ-менеджер российской корпорации обогатился на павильоне ВДНХ

Топ-менеджер «Росатома» Сахаров получил 5 млн рублей при строительстве «Атома»

Бывший топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров получил взятку в размере пяти миллионов рублей при строительстве павильона атомной индустрии «Атом» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Взятку Сахарову передало руководство строительной компании «Фенсма» — за это он поспособствовал заключению фирмой государственных контрактов. Одному из соучредителей Рустаму Рустамбекову предъявлено обвинение в посредничестве. Вместе с женой он смог скрыться от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Супруга Сахарова находится под домашним арестом. Ее также обвинили в посредничестве в даче взятки – по версии следствия, именно через Дарью и передавалась деньги. Сахаровы уже во всем сознались и подали заявление о разводе.

В мае Мещанский районный суд Москвы приговорил Геннадия Сахарова к 12 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму в 32,6 миллиона рублей. В октябре он стал фигурантом нового уголовного дела.

