Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:13, 14 ноября 2025Силовые структуры

Топ-менеджер российской корпорации обогатился на павильоне ВДНХ

Топ-менеджер «Росатома» Сахаров получил 5 млн рублей при строительстве «Атома»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бывший топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров получил взятку в размере пяти миллионов рублей при строительстве павильона атомной индустрии «Атом» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Взятку Сахарову передало руководство строительной компании «Фенсма» — за это он поспособствовал заключению фирмой государственных контрактов. Одному из соучредителей Рустаму Рустамбекову предъявлено обвинение в посредничестве. Вместе с женой он смог скрыться от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Супруга Сахарова находится под домашним арестом. Ее также обвинили в посредничестве в даче взятки – по версии следствия, именно через Дарью и передавалась деньги. Сахаровы уже во всем сознались и подали заявление о разводе.

В мае Мещанский районный суд Москвы приговорил Геннадия Сахарова к 12 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму в 32,6 миллиона рублей. В октябре он стал фигурантом нового уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    В МИД оценили самостоятельные договоренности с Украиной

    Российский серийный убийца попросился на свободу

    Россиянам развеяли миф о кофе

    Набиуллина рассказала о восстановлении экономики России

    Маддалена рассказал о дискомфорте во время дуэли взглядов с Махачевым

    Ряд руководителей ФСИН задержали в российском регионе

    В Евросоюзе назвали сроки отмены визовых ограничений для россиян

    Военкор рассказал о появлении в зоне СВО нового российского дрона

    Мужчина расправился с партнершей и спрятал ее тело в холодильнике для кимчи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости