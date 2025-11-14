Тревел-блогерша раскрыла беспокоящую горничных особенность российских туристов в отелях

Российская путешественница Саша Коновалова пообщалась с горничной в турецком отеле и узнала об особенности российских туристов, которая доставляет неудобства обслуживающему персоналу. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Беспокоящей чертой россиян на отдыхе является их постоянная привычка заправлять кровать. Тревел-блогерша объяснила, что сотрудники отеля вынуждены переделывать за ними работу, чтобы заправить постель по стандартам. «Однажды я зашла в номер и подумала, что его уже убрала наша новая сотрудница. Смутил только мусор в урне. Я нашла новенькую и сделала ей несколько замечаний, указала на недочеты в уборке, а в результате поняла, что такую чистоту оставили сами туристы», — поделилась турчанка.

