03:31, 14 ноября 2025

Тревел-блогерша раскрыла беспокоящую горничных особенность российских туристов в отелях

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: VTT Studio / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Саша Коновалова пообщалась с горничной в турецком отеле и узнала об особенности российских туристов, которая доставляет неудобства обслуживающему персоналу. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Беспокоящей чертой россиян на отдыхе является их постоянная привычка заправлять кровать. Тревел-блогерша объяснила, что сотрудники отеля вынуждены переделывать за ними работу, чтобы заправить постель по стандартам. «Однажды я зашла в номер и подумала, что его уже убрала наша новая сотрудница. Смутил только мусор в урне. Я нашла новенькую и сделала ей несколько замечаний, указала на недочеты в уборке, а в результате поняла, что такую чистоту оставили сами туристы», — поделилась турчанка.

Ранее российская путешественница Саша Коновалова рассказала об интересующих иностранцев вопросах о родине. Она отметила, что жителей теплых стран чаще всего интересуют российские морозы.

