Силовые структуры
16:02, 14 ноября 2025Силовые структуры

Три скриншота обошлись россиянину в 14 лет колонии

Суд приговорил к 14 годам жителя Керчи за госизмену, он передал СБУ данные о ПВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам и одному месяцу лишения свободы 22-летнего жителя Керчи, признав его виновным в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, мужчина, выступающий против проведения специальной военной операции, в январе 2024 года связался со Службой безопасности Украины (СБУ) и получил задание на сбор ценной информации.

Россиянин отправил украинской спецслужбе три скриншота с географическими координатами военной части Минобороны России и объектов противовоздушной обороны (ПВО), расположенных в Керчи, рассчитывая на денежное вознаграждение.

Его противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ России летом.

