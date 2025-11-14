Силовые структуры
11:30, 14 ноября 2025Силовые структуры

Уголовное дело организатора ЛГБТ-туров прекратили

Суд прекратил дело главы турфирмы для мужчин Котова в связи с его смертью
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд прекратил уголовное дело против директора московской турфирмы Андрея Котова, который организовывал поездки для мужчин, в связи с его смертью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Котов обвинялся в организации ЛГБТ-туров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

О задержании Котова стало известно 30 ноября. 48-летний россиянин за деньги организовывал туры для сторонников ЛГБТ по стране и за ее пределы — к примеру, в Египет. Кроме того, следователи нашли в его телефоне обнаженные фотографии переодевающегося мальчика, которые он сделал втайне в раздевалке спортивного клуба.

Мужчина был арестован. Он скончался в московском СИЗО в ночь на 29 декабря 2024 года. По предварительным данным, обвиняемый покончил с собой.

