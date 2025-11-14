Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:42, 14 ноября 2025Бывший СССР

Украина запустила серийное производство собственных дронов-перехватчиков

Шмыгаль: Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков Octopus
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр видео: Zelenskiy / Official / Telegram

На Украине запустили собственное серийное производство дронов-перехватчиков Octopus. Об этом заявил министр обороны республики Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Беспилотник создается для перехвата «шахедов», уточнил глава Минобороны Украины. Технологию передали трем первым производителям, еще 11 компаний подготавливают производственные линии.

«Octopus — именно украинская технология перехвата "шахедов", разработанная Вооруженными силами и подтвержденная в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах», — отметил Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером показал ему отечественный дрон-перехватчик Octopus. Уточнялось, что его планируют производить в Британии для дальнейшего тестирования на территории республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    Фицо резко ответил студентам из-за позиции по Украине

    Мэр Новороссийска рассказал о поврежденных от вражеских БПЛА квартирах

    Украина запустила серийное производство собственных дронов-перехватчиков

    Капитанскую повязку сборной России по футболу приурочили к особому событию

    На ЗАЭС отключилась линия электропередачи

    Семь человек погибли в жестком ДТП с микроавтобусом

    Стало известно о расколе на Украине на фоне коррупционного скандала

    Мужчину на надувном матрасе унесло за 37 километров от берега

    СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Пермском крае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости