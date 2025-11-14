Украина запустила серийное производство собственных дронов-перехватчиков

Шмыгаль: Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков Octopus

На Украине запустили собственное серийное производство дронов-перехватчиков Octopus. Об этом заявил министр обороны республики Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Беспилотник создается для перехвата «шахедов», уточнил глава Минобороны Украины. Технологию передали трем первым производителям, еще 11 компаний подготавливают производственные линии.

«Octopus — именно украинская технология перехвата "шахедов", разработанная Вооруженными силами и подтвержденная в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах», — отметил Шмыгаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером показал ему отечественный дрон-перехватчик Octopus. Уточнялось, что его планируют производить в Британии для дальнейшего тестирования на территории республики.