В Госдуме объяснили законопроект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

Депутат Горелкин: Штрафы за авторизацию на сайтах не коснутся пользователей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Антон Горелкин объяснил новый законопроект, которым предлагается штрафовать владельцев сайтов за авторизацию пользователей через иностранную почту или другие зарубежные сервисы. Комментарий он выложил в Telegram-канале.

Горелкин пояснил, что в России два года назад вступила в силу норма, согласно которой авторизация пользователей, находящихся в России, возможна одним из нескольких способов: с помощью номера телефона, российского сервиса авторизации, ЕСИА или ЕБС.

«Законопроектом предлагается ввести штрафы за неисполнение этих обязанностей владельцем информационного ресурса. Их размер в отдельных случаях может достигать 700 тысяч рублей», — добавил парламентарий. Он подчеркнул, что нововведения при вступлении в силу не коснутся обычных пользователей.

Ранее сообщалось, что законопроект, согласно которому владельцев сайтов хотят штрафовать за авторизацию пользователей через иностранную почту, внесли в Госдуму. Размер штрафа будет составлять от 10 до 700 тысяч рублей.

