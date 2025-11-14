В Госдуме объяснили законопроект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

Депутат Горелкин: Штрафы за авторизацию на сайтах не коснутся пользователей

Депутат Госдумы Антон Горелкин объяснил новый законопроект, которым предлагается штрафовать владельцев сайтов за авторизацию пользователей через иностранную почту или другие зарубежные сервисы. Комментарий он выложил в Telegram-канале.

Горелкин пояснил, что в России два года назад вступила в силу норма, согласно которой авторизация пользователей, находящихся в России, возможна одним из нескольких способов: с помощью номера телефона, российского сервиса авторизации, ЕСИА или ЕБС.

«Законопроектом предлагается ввести штрафы за неисполнение этих обязанностей владельцем информационного ресурса. Их размер в отдельных случаях может достигать 700 тысяч рублей», — добавил парламентарий. Он подчеркнул, что нововведения при вступлении в силу не коснутся обычных пользователей.

Ранее сообщалось, что законопроект, согласно которому владельцев сайтов хотят штрафовать за авторизацию пользователей через иностранную почту, внесли в Госдуму. Размер штрафа будет составлять от 10 до 700 тысяч рублей.