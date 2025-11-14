Российские сайты захотели штрафовать за авторизацию через иностранную почту

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому владельцев сайтов хотят штрафовать за авторизацию пользователей через иностранную почту или другие зарубежные сервисы. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы законопроекта напомнили, что, согласно действующим законам, при авторизации пользователь должен использовать российский номер телефона, единый портал государственных услуг, биометрическую систему или другой ресурс, которым владеет гражданин России или российская компания.

Документ предполагает, что за неисполнение владельцем сайта этих требований будет предусмотрен штраф. Для граждан его размер будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Кроме того, в законопроекте предлагается ввести меру наказания для владельцев интернет-страниц, которые используют технологии рекомендаций, при этом нарушая права и интересы российских граждан и компаний. Также авторы документа считают, что интернет-сервисы следует штрафовать за то, что они применяют рекомендательные технологии, не информируя об этом пользователей.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативные способы авторизации. Платформа порекомендовала создать ключи доступа, чтобы авторизоваться, или использовать для этого электронную почту.