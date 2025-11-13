WhatsApp стал предлагать россиянам создать ключ доступа для авторизации

Мессенджер WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации на случай проблем с передачей СМС. Уведомление появляется у пользователей при первом за сутки входе в мессенджер, в этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

«Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи СМС убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход», — говорится в сообщении.

При нажатии на уведомление пользователю предлагают создать ключ доступа, который будет сохранен в менеджере паролей. Уточняется, что такой способ входа в аккаунт является надежным и простым.

Ранее сообщалось, что WhatsApp предложил российским пользователям возможность регистрироваться через электронную почту. Незадолго до этого аналогичный способ авторизации ввел Telegram.

В конце октября стало известно, что новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp могут перестать приходить СМС и поступать звонки при регистрации. Об этом «Коду Дурова» заявили неназванные источники на российском рынке телекоммуникаций.