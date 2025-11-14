Спорт
12:22, 14 ноября 2025
Спорт

В Госдуме оценили возможное распространение Fan ID с футбола на другие виды спорта

Журова: Наверное, распространение Fan ID на другие виды спорта будет удобнее
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила возможное распространение Fan ID c футбола на другие виды спорта. Об этом сообщает Sport24.

Депутат отметила, что ей сложно оценивать данную инициативу, так как никто не объяснил причин, по которым это нужно сделать. «Наверное, это будет удобнее. Но в законе изначально было заложено не только про футбол, а про все виды спорта», — заявила Журова.

Ранее введение Fan ID в других видах спорта поддержала депутат госдумы Ирина Роднина. По ее словам, дело не в буйных футбольных фанатах. «Паспорт болельщика — не отличительный знак, а возможность посещать спортивные мероприятия», — заявила она.

Закон о Fan ID был принят в 2021 году. Для прохода на трибуны стадионов на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и финала Кубка России все болельщики, включая детей, обязаны иметь при себе персонифицированные карты зрителя. В ответ на это решение многие активные фанаты клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей.

