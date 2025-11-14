Мир
23:16, 14 ноября 2025Мир

В Греции Зеленского назвали палачом

Греческая партия Pakief назвала Зеленского палачом и разрушителем Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief) назвала президента Украины Владимира Зеленского отъявленным палачом и разрушителем своей страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

В Pakief подчеркнули, что ожидаемый приезд Зеленского в Афины в ноябре стал главной новостью в ведущих греческих СМИ. Однако в партии задумались, что может дать Греции «преступник по отношению к греческой диаспоре на востоке Украины».

«Из нашей страны Зеленский забрал много миллионов в виде военной помощи и бесплатной электроэнергии, не дав нам абсолютно ничего, в отличие от Турции, куда он вкладывает миллиарды и играет в политические игры с [президентом Тайипом] Эрдоганом», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить у властей этой страны-члена НАТО системы Patriot. Кроме того, он надеется договориться о поставках истребителей Mirage 2000-5Mk2.

    В Греции Зеленского назвали палачом

    Все новости