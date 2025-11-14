В Литве предложили отказаться от комиссии по десоветизации

Сейм Литвы одобрил проект об упразднении Комиссии по десоветизации

Сейм Литвы одобрил проект об упразднении Комиссии по десоветизации, чтобы решения о переименовании улиц, площадей и перенос памятников, связанных с СССР, принимали органы местного самоуправления. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Литвы (LRT) в своем Telegram-канале.

«Мы считаем, что комиссия выполнила свою работу, продолжать ее могут органы самоуправления, исходя из содержания закона», — приводит издание слова председателя Комиссии Сейма по вопросам борьбы за свободу и памяти, Дарюса Якавичюса.

За предложение об упразднении комиссии проголосовал 61 депутат, в то время как 37 проголосовали против.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подал в Конституционный трибунал ходатайство о запрете действующей в стране Коммунистической партии. Согласно заявлению, глава государства призвал суд проверить конституционность программных целей польских коммунистов. По его мнению, они относятся к «тоталитарным методам и практике коммунизма и предполагают применение насилия для захвата власти и влияния на государственную политику».