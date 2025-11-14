В Литве захотели усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

ELTA: Литва усилит контроль над следующими транзитом в Калининград россиянами

В Литве захотели усилить контроль над россиянами, следующими транзитом через территорию страны в Калининградскую область. Об этом сообщает агентство ELTA со ссылкой на министра внутренних дел республики Владислава Кондратовича.

В источнике указано, что теперь Служба охраны государственной границы, полиция и Служба общественной безопасности Литвы будут «координированно осуществлять надзор за упрощенным транзитом, реагировать на инциденты и обеспечивать соблюдение всех установленных правил».

В МВД добавили, что любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, станет приоритетным для реагирования служб.

Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область через территорию Литвы станет актом войны против России. Он пояснил, что по международному праву такой возможности у прибалтийской страны нет, есть соответствующие договоры, которые до сих пор действуют.