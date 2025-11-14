Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:06, 14 ноября 2025Путешествия

В Литве захотели усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

ELTA: Литва усилит контроль над следующими транзитом в Калининград россиянами
Алина Черненко

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Литве захотели усилить контроль над россиянами, следующими транзитом через территорию страны в Калининградскую область. Об этом сообщает агентство ELTA со ссылкой на министра внутренних дел республики Владислава Кондратовича.

В источнике указано, что теперь Служба охраны государственной границы, полиция и Служба общественной безопасности Литвы будут «координированно осуществлять надзор за упрощенным транзитом, реагировать на инциденты и обеспечивать соблюдение всех установленных правил».

В МВД добавили, что любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, станет приоритетным для реагирования служб.

Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область через территорию Литвы станет актом войны против России. Он пояснил, что по международному праву такой возможности у прибалтийской страны нет, есть соответствующие договоры, которые до сих пор действуют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    В ЕС рассказали о главной проблеме финансирования Украины

    Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения

    Франция впервые показала новую ядерную ракету

    В Литве захотели усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

    Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

    МИД Румынии вызвал российского посла

    Популярная модель призналась в приеме препарата для лечения диабета ради похудения

    Раскрыты долгосрочные планы Европы по Украине

    Уникальное гигантское млекопитающее неожиданно «выловили» в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости