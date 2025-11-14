Бывший СССР
В МИД оценили самостоятельные договоренности с Украиной

Мирошник: Самостоятельные договоренности с Украиной малосодержательны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Самостоятельные договоренности с Украиной малосодержательны, так как Киев не может их выполнять из-за ограниченности своего функционала. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передают «Известия».

«Украина — это страна с ограниченным функционалом как минимум потому, что, даже если она подпишет какие-то договоренности, совершенно не факт, что они их выполнят», — отметил дипломат.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры Украины с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса.

Накануне глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что Москва готова возобновить переговоры с Киевом в Стамбуле. Дипломат напомнил, что три предыдущих раунда переговоров прошли 16 мая, 2 июня и 23 июля. Он также рассказал, что тогда командам удалось достичь важных договоренностей о масштабных обменах военнопленными, репатриации тел, возвращении гражданских лиц.

