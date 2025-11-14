Мир
В МИД Сирии высказались об отношениях с Россией

Глава МИД Сирии: Дамаск выстраивает прагматичные отношения с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: SANA / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сирия выстраивает прагматичные отношения с Россией. Об этом заявил глава сирийского МИД Асаад аш-Шейбани в ходе выступления в британском Королевском институте международных отношений, передает Syria TV.

«Мы выстраиваем прагматичные отношения с Россией. Мы не хотим, чтобы она контролировала Сирию, как прежде, но мы и не хотим настраивать ее против себя», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Дамаск не собирается становиться частью «какого-либо блока» и намерен выстраивать партнерские отношения со всеми странами.

Ранее президент Сирии Ахмед Аш-Шараа заявил, что новые сирийские власти намерены привлечь экс-президента Сирии Башара Асада к ответственности, несмотря на озабоченность России.

