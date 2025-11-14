В Москве автомобиль с людьми вылетел со второго этажа парковки и попал на видео

В Москве автомобиль Nissan с людьми вылетел со второго этажа парковки и перевернулся. Последствия аварии попали на видео, ролик опубликовал Shot в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль перевернулся и упал на крышу. Машина получила серьезные механические повреждения.

По данным канала, ДТП произошло на улице Газопровод в районе Чертаново Южное. В салоне автомобиля находились два человека — водитель и пассажир. Очевидцы сообщают, что их удалось вызволить из рухнувшего автомобиля, они чудом не пострадали.

Ранее BMW упал с парковки третьего этажа в Краснодаре. Внутри иномарки находились три человека, никто из них не выжил.