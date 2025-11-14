Мир
06:36, 14 ноября 2025Мир

В Норвегии высказались о возможном нападении России

Журналист Вебер: Норвегия нагнетает безумную истерию о российской угрозе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Норвежские политики нагнетают истерию о том, что Россия якобы готовится к возможному нападению на Норвегию. Об этом высказался норвежский журналист Хендрик Вебер, передает ТАСС.

«Конечно, это безумие. Но сегодня Норвегия просто изо всех сил нагнетает ситуацию и сама себя пытается убедить в том, что Россия хочет напасть на нас. И мы даже уже и дату знаем», — заявил он.

По его словам, одни политики говорят, что Россия нападет в 2028 году, другие — в 2029-м. «Они уверяют, что точно знают, когда это произойдет», — заключил Вебер.

Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил Франции, генерал Фабьен Мандон заявил, что военным следует быть готовыми к столкновению через три-четыре года с Россией. По его мнению, Москва может задуматься о нападении на Европу, поскольку считает ее коллективно слабой.

