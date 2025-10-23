Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:05, 23 октября 2025Интернет и СМИ

Во Франции призвали готовиться к военному конфликту

Figaro: Глава генштаба ВС Франции Мандон призвал готовиться к военному конфликту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Франции, генерал Фабьен Мандон заявил, что военным следует быть готовыми к столкновению через три-четыре года с Россией. Его мнение привела газета Le Figaro.

Мандо подчеркнул, что Франции следует приложить усилия по перевооружению страны. По его мнению, Москва может задуматься о конфликте в Европе, поскольку считает ее коллективно слабой. Глава генштаба ВС Франции добавил, что у Парижа «есть все, чтобы быть уверенными в себе».

«Если наши потенциальные соперники, наши противники увидят, что мы прилагаем усилия, чтобы защитить себя, и что у нас есть эта решимость, то они могут отказаться [от нападения]», — заключил он.

В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в этом случае Киев начнет согласовывать возможные антироссийские ограничения с Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не достигнем нужной цели». Трамп отменил встречу с Путиным и высказался о санкциях против России

    Аналитик назвал цель ядерной тренировки России

    Во Франции призвали готовиться к военному конфликту

    Россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии

    Мужчины и женщины рассказали о худшем сексе в жизни

    Маленький мальчик нашел пистолет и выстрелил в приятеля

    Бывший мэр Плеса оформил на родных две трети городской недвижимости

    Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности

    Россиян предупредили о ставшей популярной у мошенников схеме

    Внешность 65-летнего Антонио Бандераса на свадьбе дочери удивила общественность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости