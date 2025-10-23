Во Франции призвали готовиться к военному конфликту

Figaro: Глава генштаба ВС Франции Мандон призвал готовиться к военному конфликту

Начальник генерального штаба Вооруженных сил Франции, генерал Фабьен Мандон заявил, что военным следует быть готовыми к столкновению через три-четыре года с Россией. Его мнение привела газета Le Figaro.

Мандо подчеркнул, что Франции следует приложить усилия по перевооружению страны. По его мнению, Москва может задуматься о конфликте в Европе, поскольку считает ее коллективно слабой. Глава генштаба ВС Франции добавил, что у Парижа «есть все, чтобы быть уверенными в себе».

«Если наши потенциальные соперники, наши противники увидят, что мы прилагаем усилия, чтобы защитить себя, и что у нас есть эта решимость, то они могут отказаться [от нападения]», — заключил он.

В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России новыми санкциями, которые будут согласованы с США, если Москва не согласится урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в этом случае Киев начнет согласовывать возможные антироссийские ограничения с Вашингтоном.