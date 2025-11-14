В Оренбурге начнут готовить специалистов по медицинскому праву

В Оренбургском институте начнут готовить специалистов по медицинскому праву

В Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) открывается специальный курс профессиональной подготовки медицинских юристов. Как передает корреспондент «Ленты.ру», соглашение об этом подписано во время открытия Второй ежегодной научно-практической конференции «Право и медицина».

Участниками соглашения выступили Оренбургский институт (филиал) МГЮА, Оренбургский государственный медицинский университет и министерство здравоохранения Оренбургской области. По условиям соглашения, в ближайшее время по программе дополнительного образования начнет обучаться 31 юрист областных учреждений здравоохранения. В дальнейшем предполагается запустить вторую программу, рассчитанную уже на юридическую подготовку врачей.

По мнению директора филиала МГЮА имени Кутафина доцента Дмитрия Великого, в современных условиях, когда часто возникают конфликты между пациентским и медицинским сообществами, потребность и учреждений здравоохранения, и врачей в юридических знаниях весьма актуальна. Тем более в условиях, когда законодательство меняется часто и порой небольшие поправки в закон о страховании, например, оказывают огромное влияние на медицинскую деятельность.

«Еще 15-20 лет назад в здравоохранении не было столь высокой потребности в юридическом образовании, какая появилась сейчас, — сказал «Ленте.ру» ректор медицинского университета, профессор Игорь Мирошниченко. — Сегодня же, к сожалению, потребность в юридических знаниях и у медиков, и у учреждений здравоохранения высока».

По словам Андрея Шатилова, подписанное соглашение — результат длительной совместной работы двух вузов и министерства, и от него ожидают в первую очередь высокой эффективности: «Сегодня медицина и право тесно перекликаются, во всех документах есть права и обязанности пациентов, права и обязанности медицинских работников, и зачастую каждый для себя трактует, где он больше имеет прав и обязанностей, или наоборот. Нужен профессиональный подход, и в этом, надеюсь, поможет соглашение».

Подписи под соглашением поставили директор омского филиала МГЮА Дмитрий Великий, ректор Оренбургского государственного медицинского университета Игорь Мирошниченко и исполняющий обязанности министра здравоохранения Оренбургской области Андрей Шатилов.

Научно-практическая конференция «Право и медицина», проходящая в Оренбурге во второй раз, привлекает огромное внимание специалистов, как юристов так и врачей. На ней активно обсуждаются не только чисто юридические проблемы, но и исследуются конкретные уголовные дела, связанные с медицинской деятельностью, а с докладами выступают признанные специалисты из всех регионов России: Элина Грина, Олеся Веселкина, Мария Галюкова и другие.

Конференция считается международной, в этом году на ней с докладами выступают юристы и врачи из Южно-Африканской Республики и Исламской Республики Пакистан.