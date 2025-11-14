В Раде осудили правительство Украины из-за коррупции в сфере энергетики

Нардеп Рады Кучеренко осудил правительство Украины из-за коррупции в энергетике

Народный депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко отметил, что дело бизнесмена Тимура Миндича и связанный с ним скандал — лишь верхушка айсберга. Заявление прозвучало в эфире программы «Вечер.LIVE», опубликованной на YouTube.

По мнению Кучеренко, коррупция должна расследоваться жестко. Однако, как уточнил нардеп, отдельно стоит оценить профессиональную несостоятельность управленцев и самого правительства, которое «фактически устранилось от контроля над крупнейшей энергокомпанией страны».

Также нардеп подчеркнул, что вопрос не только в криминале, а в том, что правительство как акционер «Энергоатома» отошло в сторону и «позволило трем-пяти людям годами управлять компанией без присмотра».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал Службу безопасности Украины проверить президента Владимира Зеленского на госизмену из-за его связей с бизнесменом Тимуром Миндичем.