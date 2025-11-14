Мир
08:46, 14 ноября 2025Мир

Newsweek: В Республиканской партии США наметился раскол из-за иммиграции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин представила новый законопроект, предлагающий отмену трудовых виз H-1B. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Таким образом, как объяснила конгрессвумэн, планируется прекратить «массовую замену американских рабочих». Однако ее инициатива вызвала недовольство коллег по Республиканской партии Соединенных Штатов.

«Инициатива Грин о прекращении программы виз H-1B означает усиление раскола внутри Республиканской партии по вопросам иммиграции и трудовой политики США», — отмечает Newsweek.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась подписывать с США соглашение по безопасности и миграции на условиях американцев.

