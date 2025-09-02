Axios: Мексика отказалась подчиняться США при заключении соглашений по миграции

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась подчиняться США при заключении соглашений по безопасности и миграции. Об этом сообщает Axios.

«Шейнбаум строго предупредила администрацию [президента США Дональда] Трампа о том, что Мексика готова заключить с США соглашения о безопасности в сфере иммиграции и борьбы с картелями, но "без подчинения"», — говорится в материале.

По словам мексиканского лидера, основой новых договоренностей должна стать «совместная ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество без подчинения».

Глава государства подчеркнула, что ее страна не останется в стороне в случае введения новых тарифов со стороны Вашингтона и уже близка к достижению рамочного торгового соглашения с США.

Ранее апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины в том виде, в каком это было сделано. Уточняется, что поэтому большинство из этих мер, в том числе в отношении Мексики и Канады, признаны незаконными.