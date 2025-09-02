Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 2 сентября 2025Мир

Мексика отказалась подчиняться США

Axios: Мексика отказалась подчиняться США при заключении соглашений по миграции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась подчиняться США при заключении соглашений по безопасности и миграции. Об этом сообщает Axios.

«Шейнбаум строго предупредила администрацию [президента США Дональда] Трампа о том, что Мексика готова заключить с США соглашения о безопасности в сфере иммиграции и борьбы с картелями, но "без подчинения"», — говорится в материале.

По словам мексиканского лидера, основой новых договоренностей должна стать «совместная ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество без подчинения».

Глава государства подчеркнула, что ее страна не останется в стороне в случае введения новых тарифов со стороны Вашингтона и уже близка к достижению рамочного торгового соглашения с США.

Ранее апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины в том виде, в каком это было сделано. Уточняется, что поэтому большинство из этих мер, в том числе в отношении Мексики и Канады, признаны незаконными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Убийца Парубия высказался о своих связях с Россией

    Известный в России комик рассказал о поразившей его особенности США

    В России обнаружена загадочная древнеегипетская шкатулка

    Живущий в России брат Сырского отказался от одного своего принципа из-за бедности

    Москвичей призвали не ждать бабьего лета

    Мексика отказалась подчиняться США

    Россиян предупредили о скором подорожании новых машин

    Меладзе проверят на финансирование ВСУ

    Сбежавших из российского СИЗО арестантов объявили в розыск

    Инфляция в Казахстане возобновила рост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости