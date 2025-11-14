В России допустили двойное наказание за одно нарушение ПДД

КС допустил административную и уголовную ответственность за одно нарушение ПДД

Конституционный суд (КС) России допустил привлечение виновников ДТП и к административной, и к уголовной ответственности за одно и то же нарушение правил дорожного движения (ПДД), которое повлекло разные последствия для потерпевших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы КС.

Разбирательство запустили по запросу Ивановского районного суда Ивановской области в связи с жалобой гражданина И. В феврале 2024 года автобус под его управлением столкнулся с легковым автомобилем, который позже врезался в другую машину.

Водитель первой машины погиб, из-за чего против И. завели уголовное дело. Водитель второго автомобиля получил легкие травмы, что привело к административному делу против И.

В КС уточнили, что нарушение ПДД, повлекшее за собой разные последствия, формирует два отдельных состава правонарушения. Административная ответственность наступает за причинение легкого вреда здоровью, уголовная — за смерть по неосторожности. Это не противоречит Конституции России, поскольку в данной ситуации защищаются разные права — на жизнь и здоровье.

Ранее ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала заявил, что законность двойного штрафа за одно нарушение ПДД зависит от некоторых обстоятельств. До этого юрист Валентина Бачурина предостерегла водителей от настройки навигатора во время движения.